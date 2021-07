Made in Morocco : Présentation d’une série d’innovations à Benguerir

Une série d’innovations «100% marocaines» développées par Green Energy Park (GEP) et ses partenaires, ont été présentées, lundi à Benguerir, lors de la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le développement de ces solutions innovantes et adaptées aux besoins du marché national et africain, répondant à la volonté de GEP de valoriser des résultats de recherche et de soutenir l'entrepreneuriat vert au Maroc.

Baptisée «LiSOL», la première innovation est une solution de production, de stockage et de gestion de l'énergie, dédiée principalement aux clients résidentiels, en offrant une énergie propre, stable, moins coûteuse, rapide à déployer, facile à transporter et sécurisée. La solution se présente sous la forme d'un box capable de stocker 5kWh qui se raccorde au générateur solaire photovoltaïque et au réseau principal.

La deuxième solution présentée concerne un robot nettoyeur de panneaux solaires photovoltaïques, baptisé «OPV-Cleaner». Le système de nettoyage des panneaux est un robot innovant proposant un mode de nettoyage à sec et un autre humide grâce à un système de collecte et de recyclage de l’eau utilisée dans le nettoyage. La solution est développée à des fins résidentielles et de grande échelle au sein de GEP, de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

La troisième innovation présentée concerne une prise intelligente «Smart Plug Domotique» à usage domestique, relié au Wi-Fi pour un contrôle à distance des appareils connectés. Le système contribue à réduire la consommation d’énergie en adaptant les programmes de fonctionnement des appareils électriques en fonction de la disponibilité de l'énergie solaire.

La quatrième solution concerne un chauffe-eau solaire avec gestion intelligente de la consommation d’eau, nommé «Sol’R Shemsy». Le chauffe-eau propose différentes gammes de capacité adaptant sa technologie solaire en fonction de la géolocalisation pour maximiser le rendement, à usage résidentiel et tertiaire.