FMEJ : Assemblée constitutive de la section de Marrakech-Safi, les 16 et 17 juillet

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) tiendra, les 16 et 17 juillet, une assemblée générale constitutive de sa nouvelle représentation dans la région de Marrakech-Safi. Un événement qui sera marqué par une large participation des éditeurs accrédités dans toutes les villes de la région, indique lundi la Fédération dans un communiqué.

«Consciente que l'avenir du journalisme au Maroc est intimement lié à l'intégration des médias régionaux dans le développement local, la Fédération mène un vaste processus de restructuration, dans lequel la représentation de la région Marrakech-Safi sera la sixième antenne après celles de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab, Guelmim-Oued Noun, de la région de l'Oriental et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima», poursuit le communiqué.

En marge de cette assemblée générale constitutive, la FMEJ organisera un colloque national sur le thème «Quelles politiques publiques pour l’avenir de la presse au Maroc», fait-on savoir, ajoutant que d'anciens ministres de la communication et des chefs de partis politiques participeront à ce colloque en présence de 45 éditeurs de journaux de la région et des membres du Conseil fédéral national. Le buit étant de «contribuer à la réflexion en cours sur le développement d’un nouveau système visant à accompagner la presse nationale dans son action contre la crise structurelle et à l’aune des répercussions de la pandémie du Coronavirus afin qu’elle s’acquitte de sa mission sociale».

«La FMEJ continue, depuis sa création il y a 20 ans, en tant que force de proposition et d'encadrement, à œuvrer avec tous les partenaires afin de faire avancer la presse marocaine dans le cadre des principes d'indépendance, de solidarité, de pluralisme, de professionnalisme et d'éthique et de soutenir la régionalisation médiatique», conclut le communiqué.