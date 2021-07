Covid-19 : Autoconfinement de 5 jours pour les MRE et originaires du Maroc venant d’un pays de la liste B

Enième mise à jour des mesures sanitaires relatives aux voyageurs désirant se rendre/retourner au Maroc. Après avoir annoncé le classement en liste B de trois nouveaux pays, le Portugal, l’Espagne et la France (les deux derniers accueillant les plus gros contingents de Marocains), créant une grosse vague de mécontentement parmi les voyageurs, le ministère de la Santé a décidé de suivre la recommandation du comité scientifique relative à la quarantaine.

En lieu et place de la quarantaine obligatoire de 10 jours pour les non vaccinés* d’un pays de la liste B, les Marocains et personnes originaires du Maroc n’auront plus qu’un auto-isolement de 5 jours à domicile obligatoire avec un test antigénique ou PCR le 5è jour.

Comme dans chaque communiqué officiel aux contours flous, nécessitant une exégèse, il n’est pas précisé ce qui est entendu par «originaires du Maroc». Un binational qui n’a pas de documents justifiant sa nationalité marocaine, ou bien les personnes étrangères résidant au Maroc ?

Il n’est pas non plus précisé comment les autorités vont contrôler cet auto-isolement. Qu’entendent-elles par domicile pour un Marocain résidant à l’étranger ? Est-ce son logement ou bien celui de sa famille ? Pléthore de questions, mais ce qui certain, c’est le changement d’échelle des personnes concernées par la liste B (la moitié de la diaspora marocaine réside en France ou en Espagne) qui a dicté ce changement de protocole en catastrophe. Les touristes étrangers et voyageurs professionnels resteront par contre soumis à la quarantaine de 10 jours dans un hôtel.

*Pour rappel, ne sont considérées comme complètement vaccinées les personnes ayant reçu les deux doses (ou une dose pour Johnson & Johnson), plus un délai de 15 jours écoulé.