Crise Espagne-Maroc : Pour le PP, plus qu’Arancha Gonzalez c’est Pedro Sanchez le véritable responsable

Arancha Gonzalez Laya et Pedro Sanchez / Ph. Mayela López - Reuters

Le départ d’Arancha Gonzalez Laya du ministère des Affaires étrangères, ne satisfait pas le Parti Populaire. Son vice-secrétaire de la Politique territoriale, Antonio González Terol, ne croit pas à la responsabilité de l’ancienne cheffe de la diplomatie ibérique dans les tensions avec Rabat.

Dans des déclarations à la chaîne Antena 3, reprises par Europa Press, il a accusé ouvertement le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, d’être «le problème», l’auteur de la «destruction» des relations avec le Maroc et de l’ «éloignement» des Etats-Unis. En effet, dès la formation de l’exécutif de coalition de gauche entre le PSOE et Unidas-Podemos, en janvier 2020, le PP a mis en garde contre la détérioration des liens avec Rabat et Washington.

Le responsable du PP a par ailleurs invité Pedro Sanchez à présenter sa démission du gouvernement et annoncer la date de législatives anticipées. Le dernier sondage publié, le samedi 10 juillet, accorde la première place au Parti populaire avec un écart de 30 sièges à la Chambre des représentants sur le PSOE de Sanchez.