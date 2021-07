Un Marocain porté disparu après s'être noyé dans un fleuve à Montréal 

Des recherches sont menées, depuis samedi soir à Montréal, pour tenter de localiser Oualid El Abed, un Marocain résidant au Canada et qui s’est noyé dans le Saint-Laurent, fleuve traversant la ville canadienne. Selon Le Journal de Montréal, le pêcheur âgé de 27 ans est porté disparu depuis samedi soir après qu’il soit tombé d’un bateau.

Dès dimanche, «une équipe de plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a été déployée vers 11h pour assister le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un hélicoptère de la police provinciale a aussi été dépêché dès 15h, alors qu’une escouade nautique du SPVM est également en patrouille depuis 13h sur les eaux du fleuve pendant que des polices effectuent des recherches sur les rives», poursuit-on. Dans le cadre de cette opération de recherche, la garde côtière assiste tout comme le Service de sécurité incendie de La Prairie sont également mobilisés.



Le drame est survenu, samedi, peu après 19h, lorsqu’une embarcation de 12 pieds était tombée en panne. Trois adultes, dont deux Marocains, se trouvaient à bord. Les passagers auraient loué l’embarcation par l’intermédiaire d’une annonce Facebook et auraient alors pris place dans le bateau près d’une marina de Châteauguay. Mais peu après, l’embarcation est tombée en panne.

«Je ne sais pas comment je vais continuer ma vie après l’image que j’ai vue. Il était en train de se noyer devant moi et je n’étais pas capable de le prendre», a lancé, les larmes aux yeux, Zineb, épouse de Oualid et l’une des deux personnes sauvées. «J’ai essayé de sauter avec lui et il [m’a fait un signe pour dire non]. Je vais vivre avec ça toute ma vie», a-t-elle ajouté en entrevue à LCN.

Le couple a un bébé de deux ans et demi. Dans une déclaration à la presse, Zineb a exhorté la population de l’aider à retrouver ton mari.