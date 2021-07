JO de Tokyo : Portrait des 5 cavaliers marocains sélectionnés

Les 5 cavaliers sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieux du 23 juillet au 8 aout 2021 ont été présenté aujourd’hui pour promouvoir l’excellence marocaine dans les sports équestres. Les représentants chérifiens vont concourir dans deux disciplines : celle du dressage en qualification individuelle et celle du saut d’obstacle en qualification individuelle et par équipe.

Pour le concours de dressage, c’est le cavalier Yessin Rahmouni qui représentera le pays, accompagné de son destrier All at Once. Yessin en est à ses deuxièmes jeux olympiques, il avait été en 2012 à Londres le premier cavalier marocain à participer aux JO. Les deux premiers jours des épreuves se dérouleront le 24 et 25 juillet, le Freestyle et la Cérémonie de victoire aura lieu le 28 juillet au Parc équestre Baji Koen.

Pour le saut d’obstacle, discipline phare, l’équipe sera composée de Samy Colman (il montera Davino Q), Ali Al Ahrach (USA de Riverland), El Ghali Boukaa (Ugolino du Clos) ainsi que le vétéran Abdelkebir Ouaddar (avec V/H Ooievaarshof). Les cavaliers auront l’occasion de participer en individuel aux qualifications le 3 août, les qualifiés disputeront la finale le 4 août, pour une cérémonie le même jour au Parc équestre Baji Koen. L’équipe se ressoudera le 6 août pour les qualifications et le 7 août pour la finale en cas que qualification, espérant monter sur le podium lors de la cérémonie le même jour.

Abdelkebir Ouaddar en bon vétéran est le membre incontournable de l’équipe. Âgé de 59 ans, il a remporté 86 victoires internationales, il est 7 fois Champion du Maroc Senior, médaille d’or par équipe et médaille d’argent en individuel aux Jeux Africains 2019, vainqueur du Grand Prix Saut Hermès 2016, 13ᵉ des Championnats du Monde à Caen 2014, 11ᵉ place Finale Coupe du Monde à Lyon 2014. Abdelkebir a été élevé, comme son propre fils, par Lalla Fatima Zohra qui l’a repéré alors qu’il jouait au football dans la rue. Il a découvert les sports équestres avec la famille royale alors qu’il avait peur des chevaux, avant de devenir un cavalier hors pair. Son cheval V/H Ooievaarshof est la propriété de sa majesté le Roi Mohammed VI.

À ses côtés, on retrouve El Ghali Boukaa, C hampion d’Afrique en individuel et par équipe, s’est illustré avec 28 victoires internationales, ses nerfs solides font de lui un cavalier capable de soutenir beaucoup de pressions et c’est pourquoi il est toujours le dernier à s’élancer en épreuve par équipe. Ali Al Ahrach du haut de ses 8 victoires internationales participera à ses premières olympiades, aux côtés de Samy Colman, benjamin de l’équipe du haut de ses 25 ans, il est le plus jeune cavalier marocain à se qualifier aux Jeux Olympiques