EMERGING Mediterranean 2021 : 2 startups marocaines finalistes

Le Bootcamp des 2 Rives s’est clôturé dimanche soir après 72 heures d’intelligence collective, de formation de haut niveau et de coaching individuel. L’Ambassadeur Karim Amellal, délégué interministériel à la Méditerranée accompagné de nombreux experts des problématiques de l’entrepreneuriat à impact en Méditerranée ont partagé leur vision et leurs connaissances aux 30 startups présélectionnées dans le cadre du programme EMERGING Mediterranean.

Dix startups finalistes ont été retenues pour défendre leur projet en septembre prochain, après un travail avec les partenaires du programme. EMERGING Mediterranean est soutenu par l’Agence Française du Développement et le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, il vise un accroissement de l’impact de la Tech For Good entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée.

Deux projets ont été retenus pour chaque pays du Maghreb. Un projet par pays sera sélectionné lors de la finale. Les lauréats Marocains sont Be Right et Neolli, le premier est un service juridique à destination des petites entreprises qui propose des prestations en ligne par l’intermédiaire d’une carte prépayée et le second un site de vente en ligne spécialisé dans l’artisanat marocain.

Les gagnants remporteront un programme de mentorat d’exception, une visibilité dans le cadre du Dialogue des deux rives, l’intégration au programme d’accompagnement à haute valeur ajoutée du Social & Inclusive Business Camp, un Demo Day devant un panel d’investisseurs, une visibilité médiatique auprès de leurs médias nationaux et des médias panafricains, un full-pass pour EMERGING Valley ainsi qu’une bourse de 5 000 euros (52 872 dirhams).