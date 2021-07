Maroc : Le général Driss Archane, ex-médecin du Roi Hassan II, n'est plus

Le général de division et professeur Driss Archane, célèbre médecin militaire, a rendu l’âme à l'âge de 88 ans, dans la matinée du dimanche 11 juillet dans une clinique de Rabat. Selon un communiqué de l'ordre des médecins ainsi qu’un autre du Mouvement démocratique et social (MDS), le défunt, ancien médecin du Roi Hassan II, était un «brillant praticien reconnu au Maroc et à l'étranger» et «spécialisé dans les maladies thoraciques et abdominales».

Né en 1934 à Tiflet, il avait occupé les fonctions de président du Conseil national de l’Ordre des médecins du Maroc (CNOM), entre 1996 et 2006. Il avait été le premier agrégé étranger à l'hôpital français du Val de Grace. Feu Driss Archane a également été directeur de l’école royale du service de santé militaire (ERSSM) et professeur de médecine interne à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

Un hommage reconnaissant sa grande contribution au secteur médical au Maroc lui a été rendu en 2018 à Rabat, en présence de l'ex-ministre de la Santé, Anas Doukkali.

Selon les mêmes sources, le défunt a été inhumé, ce lundi 12 juillet après la prière d’Addohr, dans un cimetière près de Tiflet, le fief de la famille Archane.