Diversité dans les médias français : De timides progrès constate le CSA

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) français a publié aujourd’hui son rapport annuel adressé au Parlement sur les actions des éditeurs de services de télévision et de radio en matière de représentation de la société française et de lutte contre les discriminations.



Le secteur audiovisuel n’a pas été épargné par la crise sanitaire de Covid-19 victime des confinements successifs et du ralentissement du marché publicitaire. Dans ce contexte, le CSA et les médias audiovisuels ont poursuivi et adapté leurs actions en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité, prévus par la loi française.

Le rapport 2020 de la diversité à la télévision permet de constater que la représentation des personnes «perçues comme non blanches» s’est élevée à 16% (résultat pondéré en fonction du rôle tenu par les locuteurs et de la durée du programme), soit 1% de plus que l’année passée, mais un de moins que 2018. Pour le détail de ces 16%, 45% sont perçues comme «noires», 25% comme «arabes» et 14% comme asiatiques, contre 47, 23 et 15 en 2019. Un travail important a été fait sur les productions françaises avec une augmentation de +3 points des personnes perçues comme non blanches, pour atteindre 16%, contre 13% en 2019.

Si le pourcentage peut laisser optimiste, la réalité est que les personnes «non blanches» font surtout progression dans les programmes de divertissement (+4 points) et l’information (+2 points) tandis que les magazines et documentaires connaissent une chute de -2 points et le sport de -4 points. Aussi, les non blancs ont obtenus dans les fictions des rôles moins importants : moins de héros et personnage principal (-1 et -4 points) mais plus de personnages secondaires (+4 points). Si une représentation en hausse de 4 points pour les rôles à connotation négative pourrait inquiéter, c'est contrebalncé par le +15 points pour les connotations positives.

Malgré cela, 43% des personnes qui s’adonnent à des activités illégales ou marginales seront des personnes non blanches (+7 points par rapport à 2019), tout comme 41% des personnes en état de précarité (-11 points par rapport à 2019).