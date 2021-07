Racisme touchant des Marocains : Un organisme espagnol exige une enquête approfondie

Au lendemain de plusieurs crimes racistes visant des Marocains et ayant secoué Murcie, le Conseil pour l'élimination de la discrimination raciale ou ethnique (CEDRE) a publié un rapport, revenant sur ces drames et formulant des recommandations aux pouvoirs espagnols. Dans son document consulté par Yabiladi, l’organe autonome rattaché au Secrétariat d'État à l'égalité et à la lutte contre les violences de genre exprime «sa ferme condamnation et sa douleur pour le meurtre de Younes Blal, le 13 juin 2021, ainsi que pour les coups de couteau subis par deux migrants» en Murcie.

«Les circonstances entourant les deux premières attaques font apparaître des motivations racistes et xénophobes, tandis que l'éventuel mobile raciste fait l'objet d'une enquête pour la troisième», ajoute l’établissement créé en vertu de la loi espagnole n°62/2003.

«Promouvoir l'égalité et la diversité ethnique»

«Ces faits et d'autres avec la même motivation sont intolérables dans une société démocratique comme l’Espagne, plurielle et diverse, dans laquelle il ne devrait y avoir aucune place pour des comportements basés sur des préjugés racistes et xénophobes», tranche-t-il.

Rappelant avoir déjà recommandé «d'éviter les attitudes et discours discriminatoires dans le contexte actuel de crise sanitaire, sociale et économique», exprimé «sa préoccupation face à l'augmentation des incidents de discrimination, de rejet et de haine» et appelé «les médias et les représentants du public (…) à être particulièrement prudents en évitant un discours raciste ou xénophobe qui affecte la coexistence» en Espagne, le conseil souligne «la nécessité de progresser dans l'adoption de politiques publiques efficaces». Des politiques «visant à éliminer le racisme et d'autres formes connexes d'intolérance, ainsi que les discours et crimes de haine, et à promouvoir l'égalité et la diversité ethnique» en Espagne, précise-t-il.

«La diversité doit être traitée comme une valeur, à travers un débat sérieux et serein dans un contexte politique non partisan, en recherchant le consensus entre les différentes forces politiques et sociales, afin qu’elles ne provoquent, en aucun cas, des affrontements ou des violences au sein de la société.» Rapport du CEDRE

Tout en exprimant ses «plus sincères condoléances aux proches de Younes Blal» et en souhaitant un prompt rétablissement aux victimes des attentats de Carthagène, le Conseil pour l'élimination de la discrimination raciale ou ethnique recommande qu'une enquête «approfondie et rigoureuse» des événements soit menée afin de «clarifier les faits et déterminer s'il y a eu des motivations racistes, et poursuivre dans ce cas leurs auteurs».

«Véhiculer des messages nécessaires et fort rejetant le racisme et la xénophobie»

Le rapport suggère aussi une «condamnation publique ferme des représentants publics, des autorités et des partis politiques de la région, afin de véhiculer des messages nécessaires et forts rejetant le racisme et la xénophobie». Pour cela, le CEDRE propose de «demander à tous les partis politiques de promouvoir un discours dans lequel la pluralité et la diversité existantes ne soient pas utilisées comme des éléments pouvant séparer et modifier la coexistence».

L’établissement autonome recommande aussi un «engagement des responsables de l’Education nationale de la région de Murcie et du reste des communautés et villes autonomes» afin d’«introduire et promouvoir des contenus antiracistes dans les classes qui promeuvent le respect de la diversité et de la coexistence et luttent contre la montée des idéologies discriminatoires parmi la jeunesse».

Le CEDRE suggère également de «continuer à promouvoir le signalement des actes discriminatoires et des crimes de haine subis afin de lutter contre la sous-déclaration de ces crimes de haine». A cet égard, l’instance propose des «campagnes de sensibilisation et de promotion» tout comme une «coordination efficace et efficiente entre les différents services étatiques et les ONG.

En Murcie, l’assassinat raciste de Younes Blal, tué par balles par un Espagnol ayant scandé «tous les Maures devraient être tués» peu avant le drame, a révélé plusieurs crimes aux motifs racistes et xénophobes dans ladite région autonome, dont le cas de Mimoun Koutaibi, jeune mécanicien automobile, mortellement frappé par un Espagnol sur son lieu du travail.