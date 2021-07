Génération Green : L’AFD et le Maroc signent deux conventions pour 1,5 milliard de dirhams

Deux conventions de financement d’un total de 150 millions d’euros (1 587 millions de dirhams) ont été signées lundi par l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, le ministre des Finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchaaboun et le directeur de l’Agence française de développement au Maroc, Mihoub Mezouaghi. Elles visent à soutenir la nouvelle stratégie agricole du Maroc, Génération Green 2020-2030, programme mettant l’accent sur le développement des territoires ruraux marocains en renforçant les infrastructures agricoles, le soutien de l’entreprenariat agricole et para-agricoles et la promotion du respect des ressources naturelles (eau, sols, biodiversité) dans les exploitations.

Lors de la signature, Hélène le Gal a indiqué que «l’Agriculture irrigue historiquement» la coopération bilatérale entre le Maroc et la France. Le directeur de l’AFD a, quant à lui, déclaré que le secteur agricole «sera au Maroc un secteur clé de la relance de la croissance économique et de la résilience sociale des territoires ruraux, compte tenu de ses effets redistributifs de revenus élevés et du potentiel entrepreneurial notamment à l’aval des chaînes de valeur». L’agriculture contribue, en effet, de 12 à 14% du produit intérieur brut des dix dernières années, offrant 38% d'emplois à travers le pays.

Le programme vise particulièrement les jeunes et les femmes pour rendre le secteur agricole et para-agricole plus attractif et rémunérateur par le financement de la modernisation des infrastructures de transformation et de commercialisation à l’aval des filières de production (marchés de gros, abattoirs, souk ruraux), et le renforcement du capital humain. Le développement de nouvelles entreprises ou coopératives de service est encouragé, à travers du marketing des produits du terroir, de la maintenance des exploitations et des équipements agricoles, des services numériques et des conseil en gestion.