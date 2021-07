Covid-19 : Près de 80 personnes testées positives dans un hôtel à Agadir

Près de 80 cas de contaminations au Covid-19 ont été enregistrés dans un hôtel à Agadir, dimanche 11 juillet. La direction de l'établissement, dont le nom n’a pas été cité, a ainsi effectué des tests sur l’ensemble des personnes présentes, après l’apparition de symptômes du virus chez une partie de la clientèle de l’hôtel, indiquent des sources bien informées des autorités sanitaires et sécuritaires locales à Le360.

Les résultats ont montré que près de 80 personnes, dont plusieurs membres du personnel de l’unité hôtelière ont été testées positives. «L’hôtel a aussitôt été cerné et une cellule interne de suivi de la situation a été mise en place», précise-t-on. Les mêmes sources ajoutent que les autorités sanitaires et sécuritaires locales «se sont mobilisées pour prendre les mesures nécessaires afin d’arrêter la propagation du virus, soumettre les personnes contaminées à une quarantaine et transférer les cas critiques vers l’hôpital Hassan II d’Agadir».

Les sources du média ont également déploré «l'inaction et la négligence de certains hôtels, magasins et cafés», en matière de respect des mesures préventives recommandées par les autorités, d’autant que la ville est aujourd’hui remplie de touristes et de MRE.

La région Souss-Massa et son chef-lieu, Agadir, enregistrent une recrudescence des cas de contaminations au Covid-19 ces derniers jours. Dimanche, 181 nouveaux cas de contamination ont été recensés, dont 133 pour la préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane.