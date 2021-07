Maroc : Paiement anticipé des pensions de retraite par CDG Prévoyance à partir du 16 juillet

CDG Prévoyance, en charge de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), a annoncé vendredi à ses bénéficiaires qu’elle procèdera au paiement anticipé des Pensions de retraite et rentes accidents de la circulation et des fonds de solidarité (Fonds d’entraide familiale et Daam Al Aramil) à partir du 16 juillet 2021. Une décision prise à l’occasion de l’Aïd El Adha, précise CDG Prévoyance dans un communiqué parvenu ce lundi à Yabiladi.

«Pour mieux vous servir, téléchargez nos applications Smart Cnra et Smart Rcar et bénéficiez d’un suivi efficace de vos requêtes», indique l’instance, qui précise que les pensionnaires peuvent ainsi bénéficier d’un «contrôle de vie à travers "Selfie e-htiyati", la solution de reconnaissance faciale mise en place pour vous simplifier cette procédure, une simple photo personnelle depuis votre Smart Phone suffit» ainsi que l’«Assistant vocal "Chat e-htiyati"».

L’application propose aussi «Sarout e-htiyati» pour «retenir un identifiant et un mot de passe» via le scan d’un QR code ainsi qu’un «WhatsApp e-htiyati» qui met en place un agent digital conversationnel au numéro 05 37 71 80 49 pour assister les bénéficiaires dans le suivi de leur dossiers.