Belgique : Rétropédalage sur les accusations politiques et médiatiques visant Ihsane Haouach

Le rapport de la Sûreté de l’Etat sur Ihsane Haouach, au cœur de la polémique depuis sa nomination, le 31 mai, au poste de commissaire du gouvernement auprès l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, vient de dévoiler ses premier secrets.

Un mois après sa nomination, la Belgo-marocaine, déjà victime d'une cabale violente et injuste en raison de son voile a été contrainte de démissionner, vendredi. Plusieurs médias belges ont ainsi repris des informations du journal Le Soir, qui pointait des «liens potentiels» entre la Belgo-marocaine et les Frères musulmans, citant des données «circulant au sein des services de renseignement» et «remontées au gouvernement». Le média qualifiait ces information de «suffisamment crédibles pour aller dans le sens d’une démission».

Ce lundi, Le Soir vient de rectifier le tir, avançant que le rapport de la Sûreté de l’Etat «ne conclut pas que Mme Haouach est membre des Frères musulmans, mais assure qu’elle a eu des contacts avec des membres de l’organisation, sans conclure qu’elle en était consciente». Le média ajoute que le Premier ministre belge, Alexander De Croo devrait s’exprimer sur le sujet dans le courant de la semaine, «peut-être déjà ce lundi». «Au centre de ces discussions, le rapport de la Sûreté de l’Etat [qui] n’est pas rendu public, en raison de son statut ‘classifié’», précise-t-on.

De son côté, La Libre, cité par bx1, indique que la note contient des informations rapportées par des tiers et qui concernent la participation de Ihsane Haouach à plusieurs réunions et autres repas organisés par des associations ou autres qui auraient, eux, des liens avec les Frères musulmans. «Une partie de ces informations serait au conditionnel. Ihsane Haouach sera entendue par la Sûreté cette semaine pour clarifier sa position et la confronter aux informations partielles que contient le rapport de la sûreté», précise-t-on encore.