Covid-19 : Les adolescents en provenance des pays de la liste B non concernés par la quarantaine

Le ministère de la Santé a procédé, dimanche soir, à la mise à jour des pays de la liste B en intégrant l'Espagne, la France et le Portugal. Mais après la décision de mettre la France et l’Espagne, deux premiers pays d’accueil de la communauté marocaine, ainsi que le Portugal dans la liste B, beaucoup de questions ont émané de familles qui ont déjà pris leurs billets pour rejoindre le Maroc cet été. Le principal point d’inquiétude concerne l'éventuelle quarantaine pour les enfants non vaccinés.

Pour faire le point sur les conditions d’accès pour cette catégorie, Yabiladi a pris contact, ce lundi, avec Moulay Said Afif, président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et membre du comité national technique de vaccination. A la question de savoir si les adolescents doivent également subir un confinement, il cite les «Dispositions sanitaires pour les voyages internationaux actualisées» au 04/07/2021 pour réfuter cette obligation. «Pour les adolescents, nous leur demandons qu’un PCR négatif», datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement), tranche-t-il.

Selon les dispositions sanitaires du ministère de la Santé, seul le cas des enfants âgés de moins de 11 ans est évoqué. Ceux-ci «sont dispensés de la PCR de dépistage quel que soit la provenance», précise le ministère dans un nota bene. Les mesures (test PCR et confinement obligatoire de 10 jours) concernent ainsi principalement les adultes âgés de 18 ans et plus.

Une bonne nouvelle qui apaisera partiellement les inquiétudes des familles des MRE mais aussi du Maroc, également concernées lors du viyage retour d'un pays de la zone B.