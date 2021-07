Maroc : La France, l’Espagne et le Portugal passent en zone B

Coup dur pour l’opération Marhaba. Les deux premiers pays d’accueil de la communauté marocaine ont été placé en zone B. A la France et l’Espagne s’ajoute le Portugal. Les voyageurs non vaccinés en provenance de ces 3 pays devront, en plus du test PCR négatif de moins de 48 heures, observer une quarantaine de 10 jours dans un des hôtels listés par les autorités marocaines. La réservation de l’hôtel devra être effectuée avant le départ. Pour les vaccinés, un test PCR négatif de moins 48h est désormais exigé. Les enfants de moins de 11 ans sont dispensés de test PCR quelle que soit la zone.

La décision entre en vigueur dès mardi 13 juillet à 23h59. Pour les Marocains souhaitant se rendre vers un pays de la zone B, une autorisation de déplacement fournie par les autorités locales est exigée.

⚠️Update: Le ministère de la Santé a procédé à la mise à jour des pays de la liste B en intégrant l'Espagne, la France et le Portugal. Ces dispositions entreront en vigueur le mardi 13 juillet 2021 à 23h59. pic.twitter.com/WEnXJGaZlG — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) July 11, 2021

La décision a été prise ce dimanche 11 juillet par le comité interministériel spécial Covid-19. Face à la hausse importante des contaminations ces dernières semaines, un resserrement des contrôles a été opéré par les autorités marocaines. Le Royaume craint une explosion des cas dû aux nouveaux variants à l’instar de plusieurs pays d’Europe.