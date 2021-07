Météo : Jusqu'à 47°C attendus au Maroc dimanche et lundi 

Une vague de chaleur est prévue du dimanche à lundi et des averses orageuses localement fortes attendues dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des températures variant entre 44 et 47°C concerneront, dimanche, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Taounate, Ouezzane, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Sefrou, Khemisset, Settat, El Kelaa des Sraghna, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Taourirt, Guercif, Oujda-Angad, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Errachidia et Zagora, indique la DGM dans un bulletin d'alerte météorologique faisant état d'un niveau de vigilance orange.

Durant la même validité, les provinces d'Agadir-Ida-Ou-Tanane, Kenitra, Larache, El Hajeb, Chichaoua, Rehamna, Youssoufia, Sidi Bennour, Marrakech, Driouch, Chefchaouen, Khenifra, Khouribga, Essaouira (intérieur), Nouaceur, Guelmim, Tan-Tan, Jerada et Taza connaîtront des températures variant entre 40 et 44°C, précise la même source.

D'autre part, des températures oscillant entre 30 et 36°C sont attendues dans les provinces d'Al Hoceima, Casablanca, Mohammadia, El Jadida, Rabat, Salé, Nador, Berkane, Skhirate-Temara et Tanger-Assilah, ajoute la DGM.

Les températures oscilleront lundi entre 42 et 46°C dans les provinces de Taroudant, Guelmim, Tan-Tan, Assa-Zag, Es-Semara, Laayoune, Boujdour, Oued Ed-dahab, Tata, Errachidia, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Marrakech, Youssoufia, Guercif, Oujda-Angad, Taourirt, Boulemane, Chichaoua, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit et Zagora.

Par ailleurs, le communiqué indique que des averses orageuses localement fortes (de 20 à 30 mm) concerneront, ce dimanche de 15h à 22h, les provinces d'Al Haouz, Chichaoua, Chtouka- Ait Baha, Taroudant, Tata, Tiznit et Youssoufia, faisant état d'un niveau de vigilance orange.