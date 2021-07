Le Raja de Casablanca remporte la Coupe de la CAF après sa victoire face à la JS Kabylie

Félicitations royales

Suite à cette consécration, le Roi Mohammed VI s’est entretenu au téléphone avec le président du club, Rachid Andaloussi, et l’entraîneur de l’équipe, Lassaad Chabbi, leur exprimant ses vives félicitations pour ce sacre qui survient au terme d’un brillant parcours.

Le Souverain a chargé le président et l’entraîneur de transmettre ses félicitations aux joueurs, au staff et aux supporters de l’équipe du Raja pour cet important triomphe, motif de fierté pour l’ensemble du public sportif et tout le peuple Marocain.

Le Roi a salué ce grand exploit continental, qui honore le football marocain et qui vient couronner les efforts continus déployés par les membres de l’équipe, ainsi que la discipline et la compétitivité dont ils ont fait preuve tout au long de ce championnat africain.