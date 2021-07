Une ONG marocaine pro-Palestine condamne la coopération militaire Maroc-Israël

La semaine dernière, des médias israéliens ont annoncé l'atterrissage d'un avion des Forces armées royales (un C-130) à la base aérienne de Hatzor pour «prendre part à un exercice militaire». Une «participation» dénoncée par le Groupement d’Action Nationale pour la Palestine, dans un communiqué publié ce samedi 10 juillet.

L’ONG se dit «préoccupée par une éventuelle participation du Maroc à des manœuvres militaires aux côtés de l'armée de guerre sioniste» et «exprime ses craintes» alors que du côté officiel c’est le «silence» et le «manque de clarification au peuple marocain» qui prévalent.

Le Groupement réitère à cette occasion «son rejet catégorique et sa ferme condamnation de toute tendance dans ce sens qui tranchent avec les orientations et engagements du Maroc et les convictions et sentiments religieux, nationaux et humanistes du peuple marocain». L’Association précise qu’elle considère l'armée israélienne comme étant «une armée terroriste usurpatrice responsable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de discrimination raciale, crimes de nettoyage ethnique et génocide».

Les Etats-Unis ont invité la Marine royale marocaine à participer dans le cadre de l’exercice naval Sea Breeze 2021, avec la participation de l'armée israélienne, qui a eu lieu dans la Mer Noire du 28 juin au 10 juillet.