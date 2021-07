Ceuta : 135 migrants marocains sont volontairement rentrés au Royaume entre le 1 et le 8 juillet

Environ 135 migrants marocains, arrivés à Ceuta lors de l'entrée massive des 17 et 18 mai, sont rentrés volontairement ces derniers jours au Maroc via le poste frontière de Tarajal. Selon des sources policières, citées par l’agence espagnole EFE, le retour de ces 135 personnes a eu lieu entre le 1er et le 8 juillet. Ils «vivaient principalement dans des camps de fortune dans la ville», précise-t-on.

Le 23 juin dernier, les autorités locales à Ceuta avaient annoncé que le Maroc a autorisé à nouveau les retours volontaires de ces citoyens arrivés à Ceuta en mai dernier. Des sources de la ville avaient alors précisé que le royaume rapatriait quotidiennement entre 25 et 30 migrants. Les chiffres des autorités espagnoles évoquaient le retour de 1 600 personnes, mais cette opération exclue les «Marocains avec procédure d'expulsion», ont-elles déploré.

A rappeler que le nombre total des arrivés des 17 et 18 mai n'a pas encore été officiellement chiffré par le ministère de l'Intérieur, bien qu'il soit estimé à environ 12 000 personnes, dont 1 128 mineurs. Pour le moment, certains d’entre eux sont hébergés dans les entrepôts de Tarajal, près de la frontière entre Ceuta et le Maroc.