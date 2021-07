Marhaba 2021 : Des Marocains protestent depuis Gibraltar

Une association marocaine à Gibraltar a organisé, vendredi, une manifestation pour demander au gouvernement marocain de reprendre les liaisons de transport entre le Maroc et le territoire britannique d'outre-mer situé sur la côte sud de l'Espagne. Cette action de l’Association communautaire marocaine a été soutenue par une centaine de Marocains résidant à Gibraltar, ainsi que des Britanniques touchés par la fermeture des frontières marocaines.

Les manifestants ont scandé des slogans, réitérant leur attachement au Maroc mais demandant aux autorités du Royaume, dont le Roi Mohammed VI, d’intervenir pour leur permettre de regagner le pays, à l’image de leurs homologues résidant en Europe et dans d’autres pays. Au micro du média GBC, ils sont revenus sur les difficultés rencontrées par des centaines de familles, bloquées à Gibraltar depuis des mois.

Depuis l’annonce de l’ouverture des frontières maritimes et aériennes du Royaume pour accueillir les membres de la diaspora marocaine, des liaisons maritimes ont été activées entre le Maroc, la France et l’Italie, tandis que la nouvelle ligne annoncée entre le Royaume et le Portugal est toujours dans l'expectative. Cette année, le Maroc a exclu les ports espagnols de l’opération Marhaba, suite à des tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid.