Maroc : L'ONMT lance «Zour Bladek», un nouveau programme télévisé sur 2M

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé, vendredi, un nouveau programme télévisé intitulé «Zour Bladek» qui a pour objectif de donner envie aux marocains à aller à la découverte de leur pays en leur faisant découvrir une panoplie d'activités. Lancé en partenariat avec la chaîne nationale 2M, ce programme télévisé est décliné en 2 formats.

Ainsi, il s’agit de «Zour Bladek Le Mag», une émission bimensuelle de 26 minutes, diffusée en prime-time les samedis à partir de 19h40, avec rediffusion le dimanche, ainsi que «Zour Bladek Week-end», une capsule hebdomadaire de 4 minutes diffusée à partir du samedi 10 juillet, les samedi et dimanche à 21h, indique l'ONMT dans un communiqué.

Ces émissions seront animées par la présentatrice Najlae Bellouri, une jeune Backpacker baroudeuse et passionnée de voyages. En compagnie d'un groupe de visiteurs, «elle embarquera les téléspectateurs dans un voyage itinérant, à travers les 12 régions du Royaume, pour leur faire découvrir de nouveaux lieux touristiques, à travers la pratique d'une activité (randonnées, pêche, surf, cuisine, etc)». «Elle leur offrira aussi des idées de carnet de route pour de nouvelles escapades tout en fournissant des informations pratiques», poursuit le communiqué.

Chaque épisode de «Zour Bladek Le Mag» sera consacré à une destination spécifique et «constituera une expérience immersive en 3 étapes pour en faire découvrir les différentes facettes (Nature et découverte, Culture et patrimoine, et Valorisation des métiers du tourisme)».

Lors des capsules «Zour Bladek Week-End», l'animatrice proposera des «"Bons plans week-end" aux meilleurs endroits et aux meilleurs prix, avec des idées originales d'activités et des lieux magiques à découvrir pour s'amuser, s'émerveiller, se restaurer et se reposer».

Ainsi, «l'idée est de faire découvrir aux Marocains des destinations parfois méconnues et qui sortent des sentiers battus, des trésors cachés mais accessibles, pour les inspirer et les encourager à prendre la route, à explorer et à découvrir toutes les richesses dont recèle notre pays».

Cette initiative de l'ONMT s'inscrit dans la continuité de la campagne de communication multi-média «Ntla9awfbladna», lancée en mai dernier et qui vise à «renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté de chaque Marocain et de lui donner envie d'explorer davantage l'ensemble des richesses de son pays».