France : L’Aïd Al Adha débute le mardi 20 juillet 2021

Le conseil français du culte musulman (CFCM) a indiqué, vendredi, que la fête de l'Aïd Al Adha qui débutera le mardi 20 juillet 2021, «commémore l'œuvre et le sacrifice du Prophète Abraham (Ibrahim) et son fils Ismaïl touchés par la Miséricorde divine à la suite d'une épreuve manifeste». Dans un communiqué, l’instance a rappelé que «le jeûne des jours précédant la fête et notamment le jour d'Arafat la veille de l'Aïd, 19 juillet 2021, donne l'occasion de mesurer la souffrance et la détresse de ceux qui subissent au quotidien les affres de la pauvreté».

«La tradition prévoit qu'un tiers de l'animal sacrifié à l'occasion de la fête soit donné au pauvres, un tiers servi aux amis et proches et le dernier tiers pour la consommation familiale», note le CFCM, en ajoutant que «l'abattage des animaux en dehors des abattoirs est interdit et constitue un délit». «L'acte sacrificiel doit être effectué par des sacrificateurs habilités, dans des abattoirs pérennes ou temporaires agréés par l'État, dans le respect des règlementations relatives à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé, à la protection animale et à la protection de l'environnement», insiste-t-il encore.

Le conseil précise que, compte tenu de la capacité limitée des structures d'abattage agrées, «l'acte sacrificiel peut intervenir sur les trois jours de l'Aïd Al Adha». «De même, le sacrifice par délégation est unanimement autorisé. La délégation pourra être donnée à une personne physique ou à une ONG humanitaire reconnue pour ce service», ajoute le communiqué.

Reconnaissant que «la fête de Aïd Al Adha [est] un moment de partage et de solidarité» et «l'occasion de nombreux rassemblements dans les mosquées et en familles», le conseil rappelle encore que le contexte de pandémie «appelle à la plus grande vigilance».