Un parti de la communauté musulmane appelle le Maroc à reconnaitre Ceuta et Melilla «villes espagnoles»

Accusé par Vox d’être la «cinquième colonne du Maroc» à Ceuta, le chef d’une formation politique représentant la population autochtone musulmane a préféré répondre à ses accusations en réaffirmant son allégeance à l’Espagne. Tout en plaidant pour «une amélioration des relations de voisinage avec le Maroc», le leader de la coalition de gauche Caballas créée en 2011, Mohamed Ali a invité Rabat à «reconnaitre Ceuta et Melilla comme deux villes espagnoles et européennes», rapporte La Verdad de Ceuta.

Le seul représentant de ce parti à l’Assemblée locale de Ceuta a surfé sur les thèses de Vox, lors d’un point de presse. «Il faut renforcer la sécurité de nos frontières et leur contrôle rigoureux et efficace par les autorités espagnoles et européennes», a-t-il précisé.

Poursuivant son réquisitoire contre la politique de Rabat, Ali a souligné que «depuis 2018, le Maroc prend des décisions qui visent à limiter les échanges commerciaux entre Ceuta et Melilla et leurs environs de l'autre côté de la frontière, recherchant ainsi à déconnecter économiquement nos villes avec ledit environnement». Et d’ajouter que «ces mesures comprennent la fermeture de la douane commerciale avec Melilla, en juillet 2018, et dans le cas de Ceuta, la fin du "commerce atypique" et du petit trafic de marchandises, sous le régime des passagers, depuis octobre 2019».