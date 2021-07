Football : Vague d’indignation au Maroc après des propos racistes visant Issoufou Dayo

Le match de la Botola ayant opposé, jeudi, l'Ittihad de Tanger (IRT) à la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) a provoqué une vague d’indignation au Maroc. En effet, durant le match, des propos racistes ont été proférés contre le joueur burkinabé Issoufou Dayo, capitaine des Berkanis. Selon les images du match, diffusées en direct à la télévision, le joueur hors de lui a protesté contre les insultes le visant, avant d’être amené par ses camarades à quitter la pelouse.

NO TO RACISM!! ?



IR Tanger have launched an investigation into the alleged racial abuse towards RS Berkane's captain Issoufou Dayo before the 2nd half. The Burkinabé international was visibly upset, but ultimately decided to stay on the pitch.



(?SNRT) pic.twitter.com/1kY9efypRP