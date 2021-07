Listes électorales générales : Les tableaux rectificatifs consultables du 9 au 15 juillet

Le ministre de l’Intérieur informe les citoyennes et les citoyens que les tableaux rectificatifs des listes électorales générales, comportant les décisions des commissions administratives, ont été mis à la disposition du public pour consultation, du 9 au 15 juillet, aux bureaux de l’autorité administrative locale et aux services des communes et arrondissements.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des préparatifs des élections des membres des conseils communaux et régionaux et des membres de la Chambre des représentants, prévues le 8 septembre 2021, et suite à la clôture des réunions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales générales, sous la présidence des magistrats et relatives à l’examen des nouvelles demandes d’inscription et les demandes de transfert des inscriptions ainsi que pour corriger les éventuelles erreurs dans les listes actuelles et procéder aux radiations légales.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur sur le déroulement de l’opération de révision des listes électorales générales relatives aux préparatifs des prochaines échéances souligne que toute personne intéressée peut consulter durant cette même période, soit du 09 au 15 juillet, ses propres données sur le site électronique dédié aux listes électorales générales "www.listeselectorales.ma".

De même, toute personne dont la demande d’inscription ou de transfert d’inscription a été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste électorale où elle est inscrite pourra présenter un recours devant le tribunal compétent, qui doit rendre sa décision dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date du dépôt de ce recours au bureau d’ordre du tribunal, selon la même source.

Les listes électorales générales seront définitivement arrêtées à la date du 30 juillet 2021 avant leur adoption en perspective des prochaines élections générales communales, régionales et législatives, conclut le communiqué.