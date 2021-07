Législatives : Le secrétaire régional de l'USFP à Guelmim claque la porte et rejoint le PAM

Coup dur pour l’Union socialiste des forces populaires (USFP) au Sahara. Jeudi, son secrétaire régional et conseiller parlementaire Abdelwahab Belfqih a déposé sa démission du parti de la Rose en l’expliquant par des «raisons subjectives et objectives». Dans sa lettre, l’élu a ajouté que l'un des motifs de sa démission était «la rupture complète qui a caractérisé ces dernières années entre le secrétariat régional et le Premier secrétaire (Driss Lachgar, ndlr) et l'absence de communication».

La démission de Belfqih est du pain béni pour le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), déterminé à renforcer ses rangs dans les régions sahariennes du Royaume. Ce vendredi, le Tracteur a annoncé que son secrétaire général, Abdellatif Ouahbi ainsi que Ahmed Akhchichen, président de la région de Marrakech-Safi et d’autres figures du PAM au Sahara ont rendu visite à Abdelwahab Belfqih. L’occasion d’annoncer que le nouveau démissionnaire du parti de la Rose rejoindra les rangs du Tracteur et se présentera sous ses couleurs pour les prochains rendez-vous électoraux.

La formation politique d’Abdellatif Ouahbi annonce aussi que d’autres figures politiques au Sahara rejoindront ses rangs. Une annonce qui doit non seulement inquiéter l’USFP de Driss Lachgar mais aussi d’autres partis de l’échiquier politique.