Chakib Alj : La taxe carbone est une opportunité pour renforcer le «Made in Morocco»

La taxe carbone est une opportunité pour renforcer la compétitivité du «Made in Morocco» et de faire du Royaume une destination de production industrielle neutre en carbone, a affirmé vendredi à Casablanca Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Les problématiques liées à une taxe carbone ont pu être présentées par le patron des patrons lors de la rencontre «Le rôle du secteur privé dans une transition bas carbone résiliente au changement climatique», initiée par la CGEM et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat, en présence de l'ambassadeur régional de la COP26 pour le Moyen-Orient et l’Afrique. La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de webinaires visant à accompagner les acteurs non étatiques marocains dans la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique.

Le président de la CGEM ajouté que la mise en place de la taxe pourrait aussi contribuer à l'accélération de l'émergence d’une industrie nationale verte et décarbonée, en adéquation avec les orientations stratégiques du nouveau modèle de développement du Maroc pour 2030. À rappeler que le plan vise une part de 40% des énergies renouvelables dans la consommation totale et de faire de l’énergie un levier d’attractivité et de développement.

La CGEM est impliquée dans la lutte contre les changements climatiques et a mis en place avec la Fondation le Pacte Qualt’air depuis 2016, visant à encourager à rejoindre les campagnes des Nations unies «Race to Zero» et «Race to Résilience».

La coalition «Race to Zero» a pour vocation de poursuivre l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050. Elle est aujourd'hui la plus grande alliance des acteurs non étatiques avec plus de 3 067 entreprises à travers le monde, pour 25% des émissions mondiales de CO2 et plus de 50% du PIB.

Les acteurs non étatiques auront l'occasion de présenter leurs engagements dans le cadre du pacte Qualit'air et dans les campagnes «Race to Zero» et «Race to Résilience» en octobre au Centre International Hassan II de formation à l’environnement.