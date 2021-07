Covid-19 au Maroc : 1 250 nouvelles infections et 5 décès ce vendredi

Jusqu’à 16h ce vendredi, 1 250 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 539 839 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. 10 349 861 personnes ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 9 220 292 personnes ont reçu la deuxième.

Le Maroc a enregistré 751 nouvelles guérisons, portant à 523 128 le nombre total, avec un taux de rémission de 96,9%. En revanche, 5 morts ont été déplorés, portant à 9 351 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,7%. 2 de ces décès ont été comptés à Casablanca-Settat, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 1 à Rabat-Salé-Kénitra.

Le Maroc compte désormais 7 360 cas actifs sous traitement. 279 patients restent dans un état critique, dont 39 nouveaux cas lors des dernières 24h. 13 sont sous intubation et 147 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 8,9%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 555 cas : 408 à Casablanca, 58 à Nouaceur, 35 à Mohammedia, 19 à Berrechid, 12 à Settat, 8 à El Jadida, 8 à Médiouna, 4 à Benslimane et 3 à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra avec 189 cas : 53 à Rabat, 52 à Salé, 41 à Kénitra, 26 à Skhirat-Témara, 7 à Khémisset, 5 à Sidi Kacem et 5 à Sidi Slimane.

Marrakech-Safi suit avec 150 cas : 138 à Marrakech, 3 à Rehamna, 3 à Essaouira, 3 à Safi, 2 à Al Haouz et 1 à El Kelâa des Sraghna. Souss-Massa en a identifié 121 : 86 à Agadir-Ida Ou Tanane, 19 à Chtouka-Aït Baha, 13 à Inezgane-Aït Melloul, 3 à Tiznit. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a compté 63 cas : 31 à Tanger-Assilah, 14 à M’diq-Fnideq, 7 à Larache, 6 à Chefchaouen, 4 à Tétouan et 1 à Al Hoceïma.

Fès-Meknès en a confirmé 52 : 19 à Taounate, 9 à Sefrou, 8 à Fès, 6 à Meknès, 4 à Taza, 3 à El Hajeb, 2 à Boulemane et 1 à Moulay Yaacoub. L’Oriental en a enregistré 26 : 11 à Nador, 9 à Oujda-Angad, 2 à Driouch, 2 à Berkane, 1 à Jerada et 1 à Guercif. Laâyoune-Es Sakia El Hamra en a enregistré 25 : 16 à Laâyoune et 9 à Tarfaya.

Beni Mellal-Khénifra en a identifié 25 : 7 à Khouribga, 6 à Fquih Ben Salah, 6 à Azilal, 5 à Béni Mellal et 1 à Khénifra. Drâa-Tafilalet en a confirmé 17 : 9 à Ouarzazate, 5 à Midelt et 3 à Tinghir. Guelmim-Oued Noun en a confirmé 14 : 6 à Guelmim, 6 à Tan Tan, 1 à Sidi Ifni et 1 à Assa Zag. Enfin, Dakhla-Oued Ed-Dahab en a compté 13 à Oued-Ed Dahab.