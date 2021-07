Sète : Inteshipping sort tardivement de son silence sur le blocage des réservations

Plus d’une semaine après le blocage survenu sur les réservations de billets des voyageurs en partance pour le Maroc depuis Sète, à bord des ferries d’Intershipping, le transporteur maritime est resté injoignable, jusqu’à ce vendredi où il est sorti de son silence. Hors-service depuis plusieurs jours et inaccessible pour les voyageurs, le site de la compagnie affiche désormais un message à l’attention des clients.

«Notre site est en maintenance jusqu’au 12 juillet. Les voyages, depuis Sète le 10, 13, 15 et 17 juillet, à bord de nos navires sont complets. Aucune réservation et aucune vente de billet n’est possible dans le port de Sète. Seuls les passagers munis de billets achetés sur notre site web pourront accéder à nos navires», lit-on sur la page d’accueil. «Compte tenu de la très forte demande sur ce service, les vente de billetterie est suspendue momentanément pour ajuster les capacités», a encore indiqué la compagnie, ajoutant que «les ventes se feront exclusivement en ligne».

Cette communication tardive et peu riche en éléments de compréhension concernant les informations ayant circulé depuis plusieurs jours intervient après que plusieurs voyageurs, MRE pour la plupart, ont fait le trajet de plusieurs pays en Europe pour rallier Sète. Dans le port de la ville, ils ont déploré l’absence d’un représentant de la compagnie, tandis que le numéro de l’agence se trouvant au port de Tanger Med est resté injoignable.

La situation a été similaire devant les agences de la compagnie situées dans d'autres villes, notamment à Casablanca où les portes sont restées fermées, les voyageurs ne pouvant se renseigner auprès d’un responsable.

Contactés par Yabiladi, certains clients ont fait état d’annulations inexpliquées, au moment où le blocage d’un bateau entre l’Espagne et la France, faute d’autorisations de passage, aurait fait décaler des dates. Contactée jeudi par Yabiladi concernant cette situation, la division des transports maritimes au sein de la direction de la marine marchande, relevant du ministère des Transports, n’a pas donné suite à nos sollicitations.