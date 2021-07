Béni Mellal-Khénifra : Le CRI organise une rencontre avec les MRE

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra organisera, lundi, une rencontre de communication avec les Marocains résidant à l'étranger (MRE) sous le signe «l'investissement des MRE, un levier de développement régional». La rencontre, en partenariat avec la Maison des Marocains du monde et des affaires de la migration à Béni Mellal, rentre dans le cadre des activités du CRI de promotion des opportunités d’investissement au niveau de la région, notamment auprès de la communauté des MRE.

Un ensemble d’initiatives destinées à améliorer l’attractivité de la région en matière d’investissement est en train d’être mis en œuvre, comme le programme «Izdihar» qui a pour but de fédérer les principaux acteurs en charge de l’accompagnement des entrepreneurs dans la région et d'offrir un accompagnement clair, cohérent, complet et à forte valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les TPME de la région. Plusieurs chantiers sont également programmés surtout en matière de mise en place des plateformes digitales, la mobilisation du foncier, le lancement des fonds régionaux d’appui, l’accompagnement des TPME et la réalisation des études.

Le CRI Béni Mellal-Khénifra invite les MRE souhaitant participer à cette rencontre à s’inscrire via une plateforme dédiée ou par e-mail [email protected]