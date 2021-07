La course Extreme E s'invite sur les écrans d'Arryadia

La course automobile électrique «Extreme E» a annoncé sur son site que les téléspectateurs marocains pourront désormais suivre les courses sur la chaîne Arryadia de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT).

L’audimat marocain aura la possibilité de suivre l’ensemble du championnat de cette année en direct, ainsi que des moments forts des courses, des avant-premières, des essais et le magazine en 20 épisodes «Electric Odyssey» en arabe et en français. Les X Prix déjà passés seront disponibles en replay sur la plateforme Arryadia.

Extreme E est le nouveau-né des sports automobiles organisé par la Fédération internationale de l’automobile qui souhaite moderniser ses championnats en développant ce format de course de SUV électriques. Le programme a pour ambition de promouvoir la protection de l’environnement, avec comme slogan «Course pour la planète» et une thématique de sensibilisation par course.

«La SNRT partage de nombreuses valeurs fondamentales d'Extreme E, telles que l'égalité des sexes et l'inquiétude face à la crise climatique mondiale, qui sont toutes deux des piliers essentiels de notre série Sport for Purpose», a déclaré Ali Russell, directeur général du marketing pour Extreme E. Le directeur d'Arryadia Hassan Boutabssil a indiqué, pour sa part, qu'«Extreme E est un sport tourné vers l'avenir qui a pour objectif l'environnement, le divertissement, l'égalité et l'électrification». «Le Maroc a opté pour des solutions d'énergie renouvelable et nous aimons la façon dont le sport à but précis résonne avec Extreme E», a-t-il ajouté.

La première saison des courses a commencé cette année en Arabie Saoudite, en avril, pour la course désert, puis au Sénégal en mai pour la course océan. La course arctique est prévue pour le mois d'août au Groenland, suivi par l’Amazonie au Brésil en octobre avant que les pilotes ne s’affrontent dans l’ultime course glacier en Argentine, en décembre.

Des pilotes de renommée mondiale s’affrontent à bord des véhicules de 540 chevaux pour 1 650 kilos, fabriqués par Spark Racing Technology, le constructeur des Formula E.