Maroc : Un profil des entreprises les plus touchées par la crise du Covid-19

La crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus a été vécue différemment par les personnes physiques mais également…morales. En effet, l’impact de la crise, qui n’a épargné personne, diffère d’un secteur à l’autre, mais même d’une entreprise à l’autre au sein d’un même secteur. Dans article publié dans la Revue internationale de responsabilité financière, d'économie, de gestion et d'audit du mois de mai et repris récemment sur le site de la World Organization of Applied Sciences Journals (WOAS), des chercheurs se sont ainsi intéressés aux données macroéconomiques de croissance trimestrielle des branches d'activité avec les données microéconomiques de l'enquête de la Banque mondiale auprès des entreprises marocaines.

L’étude, élaborée par les chercheurs Wafa El Gouz et Mounir Zouiten, de l’Université Mohammed V de Rabat et Farid Echcharfi, de l’Université Moulay Ismail de Meknès, débute avec un constat de départ. Elle constate que «parmi les nombreuses enquêtes réalisées par (HCP), aucune ne cherche à analyser les profils des entreprises les plus touchées par la pandémie de covid-19 au Maroc». Ainsi, pour combler ce vide, l’étude combine ainsi les données macroéconomiques constituées par la croissance trimestrielle avec des données microéconomiques relatives au tissu productif marocain et celles microéconomiques de l'enquête menée par la Banque mondiale auprès des entreprises marocaines en 2019. L’objectif étant de «montrer comment la sous-performance macroéconomique de l'économie marocaine au niveau sectoriel s'est reflétée au niveau microéconomique».

Pour des mesures «spécifiques» destinées aux deux types d’entreprises

Les résultats montrent deux constats. Le premier est que les entreprises qui ont le plus souffert de la crise liée au Covid-19 sont celles qui recrutent le plus d'employés. «Les entreprises qui recrutent une main-d'œuvre plus importante sont les plus touchées car elles peuvent entraîner une augmentation du chômage», indique-t-on.

Les résultats de la croissance trimestrielle par branche pour les premier et deuxième trimestres 2020 en glissement annuel montrent que «la quasi-totalité des entreprises marocaines elles ont enregistré une baisse de leur activité économique qui s'est intensifiée au deuxième trimestre». L’étude ajoute aussi qu’en tête des branches ayant régressé figurent les hôtels et restaurants, les industries mécaniques, métallurgiques et électriques et l'industrie textile et cuir. «Les entreprises les plus actives ayant enregistré les baisses les plus importantes, on peut s'attendre à une augmentation du chômage plus que proportionnelle à la baisse du chiffre d'affaires», fait remarquer l’étude.

Quant au deuxième constat, celle-ci indique que les entreprises à faible chiffre d'affaires sont celles qui ont le plus souffert de la crise du covid-19 au Maroc. Pour ses auteurs, «cet impact différencié de la crise sur les entreprises selon le volume de chiffre d'affaires s'explique principalement par la branche où elles exercent la part la plus importante de leur activité».

Pour les trois chercheurs, «ces deux résultats invitent les pouvoirs publics à concevoir des mesures spécifiques pour aider» chaque type d’entreprises, en fonction du profil et de l’impact de la crise. «De plus, les données de l'enquête de la Banque mondiale de 2019 auprès des entreprises marocaines peuvent être utilisées pour mettre en évidence d'autres caractéristiques des entreprises touchées par la crise du Covid-19 au Maroc», conclut l’étude.