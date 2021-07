Depuis le Maroc, les présidents des Parlements africains appellent à l’union et l’intégration

Les présidents des parlements africains ont appelé, jeudi depuis le Maroc, à l’union et l’intégration entre les pays du continent. L'appel a été lancé suite à une rencontre consultative entre les présidents des parlements africains, organisée jeudi dans la capitale marocaine Rabat, rapporte l’agence Anadolu, citant un communique la deuxième chambre du Parlement marocain. Le «Parlement africain», également connu sous le nom de Parlement panafricain (PAP), a condamné ce qu’il a décrit comme «actes tendancieux qui cherchent à transformer» cette instance en une «institution modeste et sans principes».

Le 31 mai, un conflit entre des députés au Parlement africain concernant l’élection de sa présidence s’est transformé en chaos et affrontements par les mains, après qu'un député a menacé de tuer un autre lors d’une rencontre au son siège de l'institution dans la ville de Bmidrand, en Afrique du Sud.

«Nous condamnons les actions et événements regrettables qui visent à saboter le travail du Parlement africain», affirment les présidents des parlements africains ayant pris part à la rencontre au Maroc.

Plus tôt jeudi, Habib El Maliki, président de la Chambre des représentants a appelé au renforcement du rôle des parlements des pays africains face aux multiples défis. Il a estimé que «l’un des obstacles les plus importants à l’union institutionnelle du continent est l’insistance de certains partis à donner la priorité à des agendas politiques étroits, qui contredisent les objectifs de l’Union africaine et ses institutions affiliées».