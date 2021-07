Italie : Deux Marocaines SDF écrasées par un engin agricole près de Milan

L’enquête, menée depuis par les autorités italiennes au tour de décès de deux Marocaines semble avancer. Sara El Jaafari, 28 ans, et Hanan Nekhla, 32 ans, ont été retrouvées samedi soir dans un champ de maïs densément cultivé, près de Lodi (Sud-Est de Milan), après avoir été écrasées par un engin agricole.

Les enquêteurs ont entendu, mercredi soir, un homme de 35 ans, qui a été identifié avec un autre. Il fait l'objet d'une enquête pour homicide involontaire et a déclaré avoir rencontré les deux femmes dans la soirée du jeudi 1er juillet et avoir passé la soirée et la nuit suivante avec elles. Selon Adnkronos, le groupe aurait «consommé de l'alcool et de la drogue, d'abord au domicile d'une connaissance puis dans le champ de maïs».

A la campagne, le groupe aurait été rejoint par deux hommes, également Marocains, et une femme roumaine. Ils ont «continué à boire et à consommer de la drogue, en étant assis par terre», après quoi un véhicule agricole aurait émergé et se serait approché d'eux. Etourdis par la drogue et peu lucides, ils n'ont pu bouger immédiatement et le véhicule a fini par écraser les deux jeunes femmes, qui étaient les plus proches de sa trajectoire, poursuit-on.

Toutefois, l’homme âgé de 35 ans, qui a également été blessé au pied gauche, a réussi à s'échapper. Il aurait ainsi quitté, sans revenir ou s'assurer de l'état des autres.

Les investigations pour identifier et localiser les trois autres personnes sont toujours en cours, expliquent les carabiniers du commandement provincial. Selon le média, c’est la plus jeune des deux Marocaines qui a appelé les secours mais qui a succombé à ses blessures avant leur arrivée.

En début de semaine, un jeune ouvrier agricole italien a été entendu, dans le cadre de cette affaire, rapporte l’agence italienne ANSSA, qui précise que l'homme fait l'objet d'une enquête pour homicide involontaire.

Les deux Marocaines seraient «sans abri», hébergées chez des amis. «On pense qu'elles dormaient, ou peut-être assommés lorsque la batteuse conduite par le tracteur les aurait heurtées», ajoute l’agence.