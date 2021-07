Covid-19 : Les autorités renforcent les contrôles dans les villes du Nord

Les autorités serrent la vis dans les villes du Nord, en multipliant, ces derniers jours, les barrages de sécurité et de contrôles au niveau les principales routes et entrées des destinations touristiques. Des mesures qui coïncident notamment avec l'afflux de centaines de Marocains vers les stations balnéaires.

Ainsi, des sources sur place ont confié à Hespress que des barrages ont été mis en place aux entrées des villes de Tétouan, Tanger, et El Ksar El Saghir. Des éléments de la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires et la Sûreté nationale demandent ainsi aux voyageurs d’indiquer leurs destinations et les villes d’où ils arrivent. Ces barrages sont également destinés à contrôler le port de masque à bord des véhicules et les autorisations exceptionnelles de déplacement.

Les mêmes sources indiquent aussi que les voyageurs ne disposant pas d’autorisations sont verbalisés et payent des amendes de 300 dirhams.

Les autorités craignent que le variant Delta soit transmis de certains foyers épidémiologiques, comme Casablanca et Tanger, vers d'autres régions. En parallèle, les autorités ont lancé des campagnes intensives pour faire respecter et sensibiliser sur l’importance des mesures préventives.