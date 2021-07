Le Maroc négocie l'acquisition de deux nouvelles frégates de conception italienne

Le Maroc serait en négociation avec le groupe italien industriel de construction naval Fincantieri pour l’acquisition de deux Frégates multi-missions (FREMM). Selon le magazine italien spécialisé dans la défense, Rivista Italiana Difesa, le Maroc souhaite ainsi s’armer de deux nouveaux navires furtifs anti-sous-marins, sous configuration italienne «antisom». Une volonté qui intervient après avoir fait l’acquisition, en 2007, d’une frégate FREMM en configuration française anti-sous-marine, pour 470 millions d’euros, mise en service en 2014.

La frégate multi-missions a été développée en partenariat entre la France et l’Italie avant que les deux pays n’équipent la base commune du matériel nécessaire à leur politique de défense. La frégate de configuration française commandée par le Maroc, nommée Frégate Mohammed VI, navire avec un tonnage en pleine configuration de 6 000 tonnes et 108 membres d’équipage, faisant de ce navire le plus lourd et le plus puissant d’Afrique, aux côtés des FREMM égyptiennes, rappelle-t-on.

L’aboutissement de ce projet équiperait le Royaume de deux nouveaux navires de classe mondiale. Le chasseur de sous-marin redoutable italien a été récemment choisi par les États-Unis comme base de leur nouvelle classe «Constellation».

A rappeler que les navires italiens et français sont équipés de technologie de détection de pointe et de neutralisation de toutes les menaces sous l'eau, sur l'eau et aériennes et sont capables de remplir des missions de protection des côtes et des navires, ainsi que le déploiement de systèmes de guerres électroniques actifs et passifs.