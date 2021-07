Cité Mohammed VI Tanger Tech : Participation de 35% du Chinois CCCC/CRBC [Officiel]

L’état d’avancement du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech a été au centre d'entretiens, tenus jeudi à Tanger, entre une délégation du groupe chinois CCCC/CRBC et le bureau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La délégation chinoise, conduite par le directeur général par intérim du groupe Shi Xiaobo et composée notamment du directeur commercial du groupe, Zhu Fan, a examiné avec la présidente du Conseil régional, Fatima El Hassani, et des cadres supérieurs, les étapes de réalisation de ce projet maroco-chinois prometteur, souligne un communiqué du conseil de la région.

Fatima El Hassani a, dans ce cadre, informé la délégation chinoise de l'approbation par le Conseil régional, lors de sa session ordinaire du mois de juillet tenue lundi dernier, du transfert de 30% de ses actions dans la société d'aménagement de Tanger-Tech au profit du groupe chinois, réitérant la disposition de la région à mobiliser tous les moyens nécessaires pour réussir ce projet.

Pour sa part, M. Xiaobo s'est dit satisfait de l'approbation par le Conseil régional du transfert de 30% de ses actions au groupe CCCC/CRBC, ce qui devrait soutenir les préparatifs, qui ont atteint un stade avancé, pour le lancement effectif du projet dans les délais fixés, soulignant l'intérêt porté par le groupe pour les opportunités d'investissement qu'offre la région, qui dispose de nombreux atouts pour accueillir les investissements.

Il a noté que ce projet devrait renforcer le partenariat entre les deux pays, et constituer un modèle pour attirer davantage d'investissements chinois, ce qui contribuera à promouvoir le rayonnement international du Royaume du Maroc en général, et de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en particulier, poursuit la même source.

Après que le Conseil régional et le groupe BMCE Bank of Africa aient transféré respectivement 30 et 5% de leurs actions, le capital de la société d'aménagement de Tanger-Tech est désormais réparti entre le groupe CCCC/CRBC avec une part de 35%, le groupe BMCE Bank Of Africa (25%), le Conseil de la région (20%) et l'Agence spéciale Tanger Med (20%).