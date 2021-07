Le Traité de Marrakech pour les non-voyants célébré par les missions du Maroc à l'ONU

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale a présidé, jeudi, une réunion virtuelle de haut niveau pour célébrer le cinquième anniversaire du Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès aux œuvres publiées pour les personnes aveugles, malvoyantes ou incapables de lire. Co-organisée par le Maroc et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), cette rencontre qui s’est tenue en marge du Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations-Unies, a été l’occasion d'un débat liant les cinq continents.

La réunion a été marquée par la participation du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othmane El Ferdaous, du directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Dareng Tang, de l'Envoyée spéciale des Nations unies sur le handicap et l’accessibilité, María Soledad Cisternas Reyes, du Secrétaire adjoint du Département pour la promotion de l'industrie et du commerce intérieur de l'Inde, Sahilendra Singh, et de la présidente de l'Union mondiale des aveugles, Martine Abel-Williamson.

Cet événement virtuel a constitué une opportunité, non seulement, pour évaluer l'état des lieux de la mise en œuvre du traité de Marrakech mais aussi célébrer sa grande valeur ajoutée. La pertinence de ce Traité provient de la série de limitations et exceptions types relatives au droit d'auteur qu’il stipule pour autoriser, d'une part, la reproduction, la distribution et la mise à disposition d'œuvres publiées dans des formats conçus pour être accessibles aux personnes concernées et, d'autre part, l'échange transfrontière des mêmes œuvres entre organisations fournissant des services à ces bénéficiaires.