Traduit vers le français, «The Other Americans» de Laila Lalami s’invite à l’espace Rivages

L’écrivaine maroco-américaine Laila Lalami présentera son roman «Les Autres Américains», lundi 12 juillet à 18h à l’espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger à Rabat, avec une séance de signature. Romancière auteure d’ouvrages en anglais et professeure de création littéraire à l’Université de Californie à Riverside, Laila Lalami a signé cette traduction de son livre «The Other Americans» aux éditions Bourgois. Cette version a été rééditée et publiée aux éditions Le Fennec en 2020, au Maroc.

L’histoire se déroule en Californie. Suite au décès d’un restaurateur américain d’origine marocaine, une enquête de police est ouverte. «Les personnages s’expriment, racontent leurs histoires et relatent les tensions identitaires vécues aux Etats-Unis», a indiqué un communiqué de la fondation. Publié en anglais en 2019, ce livre a fait partie des dix titres nominés pour le Prix du livre national de fiction 2019, l’un des quatre prix annuels de littérature aux Etats-Unis.

Laila Lalami est par ailleurs finaliste du prix Pulitzer de la fiction en 2015 pour son roman intitulé «The Moor’s account» (Ed. Vintage, 2015). Ce même ouvrage lui avait valu l’American Book Award, l’Arab American Book Award et le Hurston-Wright Legacy Award.

Native de Rabat en 1968, Laila Lalami a obtenu une licence en littérature anglo-saxonne de l’Université Mohammed V de Rabat. Elle a rejoint ensuite l’Université College de Londres pour ses études en linguistique. En 1992, elle s’est installée à Los Angeles, où elle a obtenu un Ph.D. en linguistique à l’Université de Californie du Sud.

Son premier roman, «Hope and Other Dangerous Pursuits», a été publié en 2005 et traduit en cinq langues. Elle publié ensuite «Secret Son» (2009), «The Moor’s Account» (2015) qui a obtenu l’American Book Award, «The other Americans» ( 2019) et «Conditional citizens» (2020).