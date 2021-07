Erasmus+ : Réunion pour un bilan sur l’employabilité et l’entreprenariat 

Le bureau national Erasmus+ Maroc a rencontré Saaïd Amzazi, le ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, et Jean Christophge Filori, ministre chef de la coopération de l’Union européenne au Maroc, ce jeudi afin de procéder à un «cluster meeting» des projets. Les programmes concernés étaient tous ceux concernant le renforcement des capacités cofinancé dans le cadre du programme Erasmus+ pour le soutien de l’employabilité.

La réunion a été l’occasion de tirer les enseignements des réussites de ces projets, afin d’identifier les bonnes pratiques et les diffuser. L’accent a été donné, au siège du ministère de l’Enseignement supérieur à Hassan, aux mesures de consolidation de l’employabilité et de l’entreprenariat, depuis 2000, «l’amélioration de l’employabilité des lauréats» fait partie des axes prioritaires des plans stratégiques.

Pour appuyer ces plans, Erasmus+ a mis en place 10 projets de renforcement des capacités et 13 projets d’appui à la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur (Tempus), avec la promotion de la formation d’équipes pédagogiques et de gestion, l’échange d’expertise et d’expériences entre le Maroc et les pays européens. Pas moins de 43 projets de renforcement des capacités des établissements de l’enseignement supérieur ont été cofinancés entre 2014 et 2020.

Pour illustrer et concrétiser le projet, un communiqué a été diffusé, concluant avec un exemple vidéo sur le projet Saleem, présenté par l’influenceuse Ihssane Benalluch.