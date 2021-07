Covid-19 : Des mises en garde de l’OMS contre une levée «trop large» des restrictions

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 4 millions de morts officiellement répertoriés, a annoncé mercredi 7 juillet le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que le bilan réel était «très certainement» plus élevé. «Nous venons juste de dépasser le tragique jalon de quatre millions de morts du Covid-19 répertoriés qui, très certainement, sous-estime le bilan global», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par l'AFP.

Tout en qualifiant le «nationalisme vaccinal», qui a vu les pays riches s’accaparer l’essentiel des doses de vaccins anti-Covid, de «moralement indéfendable et inefficace», le directeur général de l’OMS a estimé qu’«à ce stade de la pandémie, le fait que des millions de personnels soignants n’aient toujours pas été vaccinés est odieux».

L'OMS a, par ailleurs, mis en garde contre une levée «trop large» des restrictions sanitaires mises en place pour tenter de juguler la pandémie, y compris dans des pays avec un taux de vaccination élevé. «J'appelle à la plus extrême prudence en ce qui concerne la levée totale des restrictions sanitaires et sociales en ce moment, parce que cela aura des conséquences», a déclaré le Dr Michael Ryan, chargé des urgences sanitaires. «Cette idée que tout le monde est protégé et qu’on chante ‘Kumbaya’ et que tout va redevenir normal est une hypothèse très dangereuse où que ce soit dans le monde», a-t-il martelé. Dr Ryan a souligné qu’il refusait de désigner des pays individuels mais estime que «cette hypothèse est dangereuse même en Europe».

«Assumer que le taux d’infection ne va pas augmenter à cause des vaccins est une erreur», a encore souligné, le docteur irlandais, évoquant le taux de vaccination insuffisant ou le fait que l’on ne sait pas encore si une personne vaccinée peut transmettre la maladie.