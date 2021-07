Covid-19 : L'Intérieur organise des campagnes de sensibilisation à Casablanca

Le ministère de l'Intérieur a lancé des campagnes de sensibilisation à Casablanca auprès des citoyens, pour un meilleur respect des mesures préventives, avec le port de masques et la distanciation physique. Une sensibilisation qui intervient compte tenu de la montée progressive de la courbe des contaminations quotidiennes par le nouveau coronavirus et l'approche de l'Aïd al Adha.

Des Caïds du ministère ont ainsi débuté des tournées nocturnes dans de nombreux quartiers de la capitale économique, notamment dans ceux populaires, où les habitants sont alertés des données épidémiologiques enregistrées ces derniers jours et appelés à accorder de l'importance à une application stricte des mesures préventives, constate Hespress.

Ces campagnes de sensibilisation visent aussi à appeler les Marocains à reporter les fêtes de mariages et les rassemblements dans la situation actuelle, en plus de respecter la distanciation à l'intérieur des marchés et d'éviter les heures marquées par une grande affluence.

Des responsables des autorités locales ont également émis des sanctions à l’encontre des magasins et boutiques violant les contrôles sanitaires en place et ont verbalisé les contrevents au port de masque et de l’urgence sanitaire en vigueur.

Les pouvoirs publics continuent d’insister sur le port du masque, obligatoire pour toute personne se déplaçant hors de son lieu de résidence, conformément au décret de l'état d'urgence sanitaire qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et une amende de 300 à 1 300 dirhams, ou l'une de ces deux peines, conclut la même source.

A rappeler que la préfecture du Grand-Casablanca a enregistré, entre mardi et mercredi, 433 nouvelles infections sur un total de 553 contaminations au niveau de la région et 1 279 nouveaux cas au niveau du royaume.