Maroc : Le salafiste controversé cheikh Abou Naim emporté par la Covid-19

Le cheikh Abdelhamid Abou Naim est décédé, mercredi, dans une clinique de Casablanca, des suites de son infection par le coronavirus. Selon des sources concordantes, le salafiste controversé avait été admis dans la clinique à la suite de complications liées à son infection par la Covid-19 et était entré dans le coma avant de tirer sa révérence.

Abou Naim avait retrouvé la liberté en mars dernier, après une année passée derrière les barreaux. Le salafiste a été condamné par la justice marocaine, en avril 2020, à un an de prison ferme, assorti d’une amende 2 000 dirhams «pour incitation à la haine et menaces à l’égard des citoyennes et des citoyens» et «excommunication de l’Etat et de ses institutions».

Il a été arrêté, le 17 mars, suite la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il dénonçait la fermeture des mosquées décidée par le gouvernement pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19. Une mesure décrétée conformément à une fatwa du Conseil supérieur des ouléma, que préside le Roi Mohammed VI.

La page officielle de cheikh salafiste a confirmé le décès, en annonçant qu’une prière funéraire aura lieu cet après-midi, vers 16h30, au cimetière Al Ghofran de Casablanca.