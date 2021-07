France-Maroc : Des voyageurs MRE bloqués à Sète, Intershipping aux abonnés absents

Au port de Sète, des MRE en partance pour le Maroc où ils comptent passer leurs vacances d’été sont sans visibilité sur le maintien ou non de leurs départs. Pour cause, le blocage d’un ferry de la compagnie Intershipping entre l’Espagne et la France aurait retardé le retour du bateau afin de conduire les voyageurs en direction de Tanger. Sans information auprès d’une agence, plusieurs familles sont bloqués. D’autres ont effectué leurs achats sur la plateforme dédiée, mais ont reçu une annulation et un remboursement. Un autre groupe de voyageurs a acheté des billets, mais sans savoir si les dates sont maintenues.

Contactée par Yabiladi, mercredi, l’agence Intershipping au port de Tanger Med est restée injoignable. Pour sa part, le service d’informations sur les voyages depuis et vers le port, contacté par nos soins, a indiqué que «toutes les dates prévues jusque-là sont maintenues». Mais questionné sur un éventuel décalage ou blocage, le service a indiqué ne pas être au courant, d’autant que l’organisation des dates de voyages relève des compagnies maritimes. Toujours est-il que les voyageurs en Europe, ou leurs proches au Maroc, ne parviennent par à obtenir d’informations auprès de l’entreprise.

Résident en Belgique, Youness a decrit à Yabiladi la situation désespérante des voyageurs laissés seuls face à une plateforme internet inutilisable.

«Dans mon cas, une notification de ma banque m’a informé que la transaction (de 6700 DH) est passée, mais il n’y a plus de renseignements sur mon départ prévu le 13 juillet. Il y en a qui ont acheté leurs billets dont le paiement est accepté mais Intershipping n’envoie pas de numéro de réservation. Certains ne savent même plus à quelle date ils ont réservé leurs bateaux.» Youness, MRE en Belgique

Des familles avec des enfants dans l’incertitude

Le MRE indique voyager seul pour rejoindre sa petite famille au Maroc, où il compte passer l’Aïd avec sa fille, née il y a quelques mois. «Mais la situation est encore plus difficile pour d’autres passagers qui voyagent en famille, avec des enfants en bas âge. Certains parents n’ont pas dormi depuis trois jours, à force d’espérer que le site d’Intershipping, désormais hors-service, puisse remarcher et leur permettre de faire leurs réservations ou de suivre celles déjà effectuées», a-t-il confié. Pour ce jeune papa, «on aurait pu indiquer seulement qu’il y a des problèmes techniques sur le site et donner une date où la plateforme sera restaurée».

D’autres voyageurs ont également tenté de joindre l’agence de la compagnie à Tanger Med «depuis cinq jours», mais leurs appels sont restés sans réponses. Vivant également en Belgique, Oumayma a décrit auprès de Yabiladi «une situation stressante et des nuits blanches depuis samedi dernier, date depuis laquelle le site bloque la plupart du temps». «Nous étions tous contents de préparer nos vacances au pays, depuis le temps que nous n’avons pas vu nos proches, mais nous sommes désespérés», a-t-elle déploré. La MRE indique avoir acheté des billets à 10 500 DH pour sa famille, constituée d’un couple et de trois enfants. «J’ai effectué l’opération via PayPal, j’ai appliqué le payement avec confirmation, mais je n’ai pas reçu de mail avec les billets», raconte-t-elle. Le surlendemain, Oumayma dit avoir reçu un message d’annulation avec remboursement. «A un moment donné vers 4h du matin, les choses semblaient être rétablies, mais un nouveau blocage est survenu au moment du nouveau paiement», rappelle encore la mère de famille.

«Nous avons pris des congés qu’on ne peut annuler. On ne sait pas s’il y aura des informations d’Intershipping ou du côté des autorités marocaines, car on ne nous donne aucune explication sur l’annulation. On est fâchés, tristes, dégoûtés, fatigués, tout le monde est sur son ordinateur à longueur de journée, mais nous n’avons pas de communication officielle. Certains voyageurs dont je fais partie ont formulé des réclamations auprès du ministère marocain des Transports mais nous sommes toujours dans l’attente.» Oumayma, MRE en Belgique

En attendant une lueur d’espoir, Oumayma confie s’informer surtout sur un groupe Facebook dédié aux informations de la part des voyageurs. «Nous avons cru comprendre qu’il y a un blocage de ferry entre l’Espagne et la France, faute d’autorisations, faisant que le départ prévu le soir du 7 juillet ne se ferait que le 10, ce qui suggère que les dates seraient décalées. Mais il n’y a pas de déclarations officielles à ce sujet», a indiqué la MRE. Selon elle, la consule du Maroc à Montpellier «est intervenue afin que les passagers qui devaient partir le 7 soient logés décemment en attendant leur départ».

Des voyageurs sans réservations depuis l’Europe et le Maroc

Résidente en France, Fatima indique à Yabiladi qu’elle passe elle aussi «des nuits blanches stressantes depuis une semaine». Pour son départ prévu le 17 juillet avec son mari et ses quatre enfants, elle déplore ne pas avoir de visibilité, surtout que «l’opération d’achat s’annule et que le site est toujours bloqué». «Nous essayons de partager des informations entre voyageurs, j’ai demandé aussi à mon frère de se renseigner à Tanger où des gens auraient réussi à acheter des billets, mais les choses ne semblent pas claires et certains passagers soupçonnent l’existence d’un marché noir», souligne-t-elle.

«Nous avons tant attendu depuis deux ans pour revoir nos parents, passer l’Aïd avec eux et qu’ils profitent aussi de la présence de leurs petits-enfants, mais la situation semble compliquée avec ce cafouillage. Nous avons bien pris connaissance d’un éventuel blocage de ferry, mais le bateau en question est arrivé à Sète ce matin, sans repartir. D’autres versions suggèrent que les places sur le bateaux seraient complets jusqu’au 20 juillet.» Fatima, Marocaine de France

La situation semble tout aussi confuse du côté du Maroc, pour les proches de MRE qui souhaitent venir en aide à ces derniers en effectuant un achat pour eux. C’est le cas d’Abdelhakim, vivant à Nador et qui attend l’arrivé de son frère installé en Allemagne. «Le site de la compagnie est hors-service. Des gens sont partis à Sète mais n’ont pas pu acheter de billets. Certains ont dû rebrousser chemin. Pourtant, ces traversées ont été initiées sous de hautes instructions royales. Elles doivent être traitées avec une grande attention de la part des responsables censés veiller à leur mise en œuvre», a-t-il déploré.

Selon lui, «des gens ont rallié Sète depuis l’Allemagne, en voiture, en espérant prendre leurs billets sur place, mais on leur a recommandé de faire l’opération sur le site, qui est hors-service». «Pour préparer leurs vacances à l’approche de leur congé, certaines personnes, dont mon frère, ont dû sacrifier une journée de travail, voire plus, à surveiller si la plateforme d’achet de billets remarche», nous raconte-t-il.

«Le gouvernement aurait dû faire le nécessaire pour le bon déroulement de cette opération car en plus des questions d’organisation, c’est une question d’image pour notre pays. Or, on se retrouve avec un blocage sans aucune communication formelle sur les raisons.» Abdelhakim, Nador

Rappelant que l’annonce du lancement des lignes Intershipping pour cette saison «a été très appréciée car cela a permis à des familles d’envisager de venir passer l’Aïd avec leurs proches», Abdelhakim a déploré la douche froide vécue par les MRE et leurs familles. «Nous sommes prêts à acheter les billets depuis l’agence de la compagnie à Tanger, quel que soit le prix, pourvu que nous retrouvions nos proches», a-t-il ajouté. «Mon frère comptait venir le 13 juillet et repartir le 8 août. Jeudi, si nous ne parvenons à faire aucun achat, il sera malheureusement contraint d’abandonner son projet de vacances au Maroc», déplore-t-il.

«L’autre problème est qu’à l’annonce de la mise à disposition des ferries Intershipping, beaucoup ont préféré attendre que les ventes commencent pour prendre un billet, au lieu de voyager avec les autres compagnies qui assurent annuellement les trajets. Mais faute de visibilité, ils se sont retrouvés sans réservations et les autres compagnies affichent désormais complet», nous a encore confié Abdelhakim.