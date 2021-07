Rif : 159 MDH pour des facultés pluridisciplinaires à Ouezzane et Chefchaouen

La construction des facultés pluridisciplinaires de Ouezzane et de Chefchaouen a été officialisée par deux conventions de partenariat multilatérales prévoyant une enveloppe budgétaire de plus de 159 millions de dirhams (MDH).

Les conventions ont été approuvées à l'unanimité par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima durant sa session ordinaire du mois de juillet. Les deux projets, au-delà de soutenir la population locale dans son besoin d'enseignement supérieur, vise à accompagner le développement social urbain et démographique des deux provinces.

Ces deux conventions réunissent le ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la wilaya et le conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'université Abdelmalek Essaâdi, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la préfecture et le conseil provincial de Chefchaouen d'une part, et la préfecture, le conseil provincial et la commune de Ouezzane d'autre part.

La faculté pluridisciplinaire de Chefchaouen bénéficiera d'une enveloppe budgétaire d'environ 78,11 MDH (46 MDH pour le ministère de l'Éducation nationale et 32,11 MDH du Conseil régional), elle sera érigée sur une superficie de 10 hectares pour une exécution du projet fixé à 36 mois.

La faculté pluridisciplinaire de Ouezzane bénéficie, quant à elle, d'une enveloppe de 81,26 MDH, mobilisée dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de tutelle (46 MDH), le conseil régional (32,11 MDH) et le conseil provincial de Ouezzane (3,15 MDH). Érigée sur une superficie de près de 15 hectares, les travaux devraient prendre environ 36 mois.

La maitrise d'ouvrage des projets est confiée à l'université Abdelmalek Essaâdi, avec une délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'APDN.

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avait alloué en mars une enveloppe budgétaire de 16 MDH pour financer la réalisation de l'études techniques des projets.