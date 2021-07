Brahim Ghali est entré en Espagne avec sa carte d’identité espagnole, affirme la police

De nouvelles révélations sur l’affaire Brahim Ghali émanent cette fois de Madrid et non de Saragosse. Le Commissariat général de la police (CGP) a informé l’Audience Nationale que le chef du Polisario possède une carte d'identité espagnole, et ce depuis 2006, rapporte ce mercredi La Razon.

Le document administratif a été renouvelé pour la dernière fois le 30 juin 2016 à Talavera de la Reina (Tolède), peu avant sa désignation comme secrétaire général du Front Polisario, le 9 juillet 2016. La carte était donc valable lorsque Ghali a atterri à bord d’un avion de la présidence algérienne, le 18 avril à la base de Saragosse. C’est ce sésame qui lui a permis d’être dispensé du contrôle de son «passeport», parce qu’il est ressortissant espagnol, explique la même source.

Pour rappel, le juge d’instruction à l’Audience Nationale, Santiago Pedraz, avait demandé le 7 mai au commissariat général de la police de lui remettre un rapport sur l’identité du patient qui se trouvait alité à l’hôpital San Pedro à Logroño.

Le CGP affirme que le chef du Polisario est titulaire d’une carte d’identité espagnole, valable, au nom de Ghali Sidi-Mohamed Abdeljelil, né à Smara le 18 août 1948. Le rapport précise également que l’examen des casiers judicaires a montré que Ghali avait un Numéro d’identité pour les étrangers (NIE), délivré le 7 septembre 1999 au nom de Brahim Ghali Moustafa.

Pour mémoire, en pleine crise avec le Maroc, la ministre espagnole des Affaires étrangères a brièvement déclaré à la presse que Ghali n’est pas entré en Espagne avec de faux documents mais sans donner davantage de précisions.

Ces nouvelles révélations coïncide avec le resserrement de l’étau autour de la ministre des Affaires étrangères sur ette entrée de Ghali en Espagne. Le juge d’instruction au tribunal n°7 de Saragosse exige d’Arancha Gonzalez de donner le nom de la personne qui a autorisé le chef du Polisario d'accéder au territoire espagnol, le 18 avril, sans passer par le contrôle de la douane à la base militaire de Saragosse.