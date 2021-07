Ouverture d'un bureau de la SCR à Johannesburg

La société centrale de réassurance (SCR) a annoncé aujourd’hui, dans le cadre de sa stratégie d’expansion à l’international, l’implantation d’un nouveau bureau de représentation à Johannesburg (Afrique du Sud) pour la zone Afrique Australe. La SCR souhaite au travers de ce bureau renforcer son positionnement en Afrique Australe en pleine expansion économique.

Le Hub de la SCR, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), sera dirigé dans la cité de l'or par Stephan Lewin, riche de 30 ans d’expérience dans des compagnies de courtage et de réassurance en Afrique du Sud.

L’ouverture offre à la société un quatrième bureau après ceux du Rwanda, de Côte d’Ivoire et d’Égypte. La SCR a pour vocation d’accompagner les grands chantiers du Maroc en réassurant les risques relatifs aux projets, elle gère un portefeuille de 300 clients et opère dans plus de 50 pays notamment en Afrique et au Moyen-Orient ainsi qu’en Inde et en Chine.