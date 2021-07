Pays-Bas : L’écrivain Fouad Laroui n’enseignerait plus à l’Université d’Amsterdam

Enseignant de littérature française à l’Université d’Amsterdam (UvA), l’écrivain marocain Fouad Laroui n’officierait plus dans l’établissement. Cette mesure serait prise sur la base des conclusions d’une enquête le mettant en cause dans un «comportement inapproprié» à caractère sexuel. Ce mercredi, un porte-parole de l’institution a confirmé auprès du site d’information NRC que «l’UvA a décidé, après investigation externe, que cet enseignant ne travaillera plus à l’université». Yabiladi a tenté de joindre Fouad Laroui ce mercredi, mais en vain.

D’autres médias néerlandais ont rapporté que le doyen de la Faculté des sciences humaines, Fred Weerman, avait adressé une lettre aux personnes concernées. Le courrier indique que l’enquête indépendante confiée au bureau de conseil Berenschot a établi l’existence de «plusieurs situations dans lesquelles le comportement de l’enseignant en question a été reçu comme étant indésirable». Ce rebondissement fait suite au témoignage d’une étudiante française, relayé en 2020 dans la presse néerlandaise et suggérant que la concernée aurait été une victime de Fouad Laroui. Selon elle, les faits remonteraient à 2017, année où une plainte a été déposée auprès de l’UvA.

De Telegraaf rappelle que début 2018, la commission des plaintes de l’UvA a jugé, après auditions, qu’il y avait eu «comportement transgressif». Une enquête approfondie aurait été ordonnée, mais cette requête est restée sans suites. A la suite de la sortie du témoignage de l’étudiante, en 2020, l’UvA a mandaté Berenschot et entre temps, «plusieurs plaintes ont été déposées» à l’encontre de l’enseignant. Selon les médias néerlandais et des étudiants de l’université ayant écrit à notre rédaction, il aurait été suspendu depuis. Mais de son côté, Fouad Laroui a nié, à la fin de l’année dernière, l’existence de mesures à son encontre.