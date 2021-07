La canicule au Maroc, «différente» du dôme de chaleur frappant d’autres pays cet été

Un dôme de chaleur, semblable à celui qui frappe l’ouest du Canada et des Etats-Unis, toucherait dans les jours à venir l’Espagne mais également le Maroc, a affirmé, mardi, François Gourand, ingénieur prévisionniste à Météo-France, cité par Sud-Ouest. Tout en assurant que le Maghreb et l’Espagne «s’apprêtent à essuyer une vague de chaleur remarquable», l'expert a ajouté que «le pic de chaleur annoncé pour ce week-end sera encore une fois rendu remarquable par le réchauffement climatique», en ajoutant que ces pays «soumis à des hautes pressions une bonne partie de l’été, sont cette fois habitués à un temps chaud et sec».

L’expert a expliqué que d’un point de vue météorologique, le principe «est le même que celui du dôme de chaleur qui fait littéralement brûler le Canada ses derniers jours» ; soit le phénomène de «blocage en oméga». Le journal précise que cette bulle d’air chaud, piégée par les hautes pressions qui la compressent et qui a déjà fait un record de température dans le Sahara algérien (48,7°C), va «gagner en intensité dans les prochains jours et s’étendre à l’Espagne». Ainsi, de fortes chaleurs sont attendues entre samedi et lundi. «Il n’est pas impossible que des records soient battus dans le nord du Maroc et de l’Algérie», où les températures pourraient osciller entre 48 et 50°C, selon François Gourand.

Si pour l’Espagne, les températures devraient rester en dessous du record absolu (47,3 °C), avec la possibilité d’atteindre 45-46 °C, la vague de chaleur épargnera la France, qui reste pour l’instant sous «l’influence de dépressions creuses très actives apportant de l’air océanique», selon François Gourand.

Jusqu’à 10 degrés de plus que la moyenne au Maroc

Toutefois, pour Houcine Youaabed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), il ne s’agit pas du même phénomène. «La vague de chaleur au Maroc est de type Chergui. Il s’agit d’une masse d’air sec et chaud en provenance du Grand Sahara, qui passe par nos provinces du Sud et qui monte progressivement vers les régions intérieures du pays, les plaines de Tadla, Al Haouz et Rhamna», nous explique-t-il ce mercredi.

Le chef de service à la météorologue nationale indique, dans ce sens, qu’à partir du vendredi et jusqu’au début de la semaine prochaine, la vague de chaleur «intéressera la majeure partie du pays».

«Il y aura effectivement une hausse des températures de 5 jusqu’à 10 degrés par rapport à la normale. Pour les côtes atlantiques nord et la méditerranée, les températures varieront de 30 à 37°C. Ce sont toutefois des masses d’air sec qui interviennent suite à la dépression thermique saharienne, qui monte vers le Maroc et peut atteindre l’Espagne et même le sud de la France.» Houcine Youaabed

Rappelant que le royaume est «habitué à ce phénomène pendant le mois de juillet», l’expert indique que la vague de chaleur sera «un peu plus forte» cette année, dans certaines régions. Cependant, une «légère baisse des températures dans le nord du Maroc sera enregistrée dès mardi» prochain, bien que la «vague persistera dans les régions du centre, du sud et du sud-est du pays».

Ce phénomène météorologique appelle aussi à la vigilance des autorités et des citoyens au Maroc. «Il faut toujours faire attention, car il y a des risques», comme le déclenchement des feux de forêts, avance l’expert qui met en garde contre le fait de «passer de longues heures ou de travailler sous le soleil».